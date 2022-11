Nel Comune che ha ottenuto la prestigiosa qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, dimostrando di possedere i requisiti richiesti nella promozione della lettura, risultano sempre tante le iniziative che interessano i libri e la lettura.

A Ghilarza hanno avuto un buon successo, ad esempio, quelle svolte recentemente presso il liceo Mariano IV. La prima, in occasione del “Festival delle Scienze”. Si trattava di uno spazio al piano terra della scuola destinato alla fruizione di libri di vario genere, libera e gratuita. I volumi potevano essere consultati, presi in prestito gratuitamente o sostituiti con altri in autonomia. Lo scopo era quello di incentivare e promuovere la lettura per tutti, studenti, docenti e personale. Non sono stati pochi coloro che hanno portato dei libri da tempo depositati negli scaffali di casa, per essere scambiati con altri.

"Libriamoci” è stata invece l’iniziativa per la diffusione della lettura con molteplici iniziative. In biblioteca gli studenti della 1C dello Scientifico hanno letto alcune favole rivisitate ai bambini della scuola materna del locale Cottolengo. Grazie alle schede animate fatte scorrere in un mini teatro, i bambini hanno potuto ascoltare tante storie direttamente dalle voci dei protagonisti. In scena lupi, ranocchi e porcellini hanno preso vita davanti al silenzio divertito dei bambini.

