L'Associazione per Antonio Gramsci aderisce alla Conferenza Stampa internazionale che si terrà domani 10 ottobre alle 12 in contemporanea in molte città europee, nel ventiquattresimo anniversario della cattura del leader kurdo Abdullah Oçalan, avvenuta in Kenya nel 1999, nel contesto di una concertazione tra servizi di intelligence di vari paesi, da parte dei servizi turchi.

L’appuntamento è per le 12 in piazza Gramsci. Per l'occasione verrà anche presentato il Sentiero Newroz, l'itinerario di attraversamento a piedi della Sardegna, da mare a mare sul filo del quarantesimo parallelo: percorso che si svolge in occasione dell'equinozio di primavera e che è giunto ormai al terzo anno di effettuazione.

«L'iniziativa della conferenza, proposta dagli uffici di informazione della diaspora kurda presenti in tutte le capitali europee, cade in una fase della politica internazionale sempre più difficile e pericolosa, che vede in particolare il governo turco agire su tutte le crisi in corso innalzando la soglia del rischio generale», spiegano dall’Associazione per Antonio Gramsci.

