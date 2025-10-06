Presto i bambini del Guilcier potranno avere uno spazio tutto nuovo dove trascorrere delle ore all’aria aperta. A Ghilarza procedono infatti spediti i lavori per la realizzazione del nuovo parco giochi a Su Cantaru. Uno spazio da sempre molto frequentato che ora però si rifà totalmente il look. A renderlo possibile un finanziamento di 400 mila euro vinti con un bando del Gal dal Comune.

Denari che consentiranno non solo di sistemare un tappeto gommato di 400 metri quadrati, ma anche di sostituire i giochi ed integrarli con nuove attrazioni per i più piccoli. Un’operazione che se da una parte farà felici bambini e famiglie, dall’altra consentirà anche all’Ente pubblico di risparmiare sulla manutenzione del verde in questo spazio comunitario. Con il finanziamento ricevuto sarà anche realizzato un piccolo parco giochi a servizio della nuova ludoteca trasferita di recente negli spazi vicino alla pista di atletica e alle scuole Medie . I lavori dovranno essere conclusi e rendicontati entro metà ottobre.

«È un investimento importante. Già dalle precedenti legislature era nostra intenzione sistemare ulteriormente il parco giochi, ma non saremo mai riusciti a farlo con fondi di bilancio. Ora questo finanziamento ci ha consentito di procedere. In una fase successiva sistemeremo anche le telecamere», spiega il sindaco Stefano Licheri. Troppo spesso in passato lo spazio di Su Cantaru è stato preso di mira dai vandali.

