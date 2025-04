A Ghilarza si avvicina la novena dedicata a San Michele e l’amministrazione comunale decide di mettere mano al bilancio, apportando una variazione per intervenire sulla strada che conduce al novenario campestre a pochi chilometri dal paese. Versa in pessime condizioni e risulta quanto mai urgente intervenire prima del periodo in cui sarà molto più trafficata di quanto accade ora, anche se già diverse persone la percorrono per raggiungere le aziende e lo stesso novenario.

Gli scorsi anni c’erano state pesanti proteste per le condizioni in cui si trovava. Una variazione da 15.000 euro consentirà di asfaltare circa 200 metri lineari, nei punti maggiormente malmessi. Per il resto, sull’ultimo tratto, si interverrà tappando le buche in attesa di poter stanziare ulteriori risorse.

«Due anni fa per questa strada abbiamo impiegato 24.000 euro e siamo riusciti a sistemarne un tratto, ora procederemo con queste ulteriori somme in attesa di poter fare anche il resto», spiega il sindaco di Ghilarza, Stefano Licheri. E aggiunge: «A inizio legislatura abbiamo trovato una situazione disastrosa delle strade. In questi ultimi anni, dopo aver sistemato altre cose urgenti, ci stiamo concentrando sulla viabilità». Negli ultimi tempi sono stati spesi 450.000 euro: 150.000 per la sistemazione dell’ingresso da Caredda e il resto su altre vie del centro abitato.

