È il figlio del sindaco di Ghilarza Stefano Licheri, il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto durante la notte in paese, in Corso Umberto.

Il 16enne è in coma, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Viaggiava in sella a una piccola moto da cross quando, intorno a mezzanotte, ha perso il controllo del mezzo, per cause non ancora accertate, ed è caduto, battendo la tesa e perdendo i sensi.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al San Francesco, dove i medici hanno constatato la gravità del suo trauma cranico. I carabinieri si stanno occupando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline)

