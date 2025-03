Ormai è ufficiale: l’edizione targata 2025 di Muristenes in beranu si terrà nello splendido scenario di San Serafino il prossimo 25 aprile. La riunione che si è tenuta giovedì con i novenanti per capire la loro disponibilità a mettere a disposizione il proprio muristenes per l’importante kermesse ha dato esiti positivi.

Ecco allora che il novenario fronte lago si prepara ad accogliere un pubblico numerosissimo in arrivo come sempre da tutta l’Isola. Un’occasione in cui quanti raggiungeranno il novenario campestre a pochi chilometri da Ghilarza avranno modo di immergersi nel clima che ad ottobre si respira in occasione della festa di San Serafino: con i gosos, su fogulone in piazza, balli e canti.

E poi l’ospitalità declinata coni muristenes che apriranno le porte alle produzioni dell’artigianato e dell’agroalimentare. «Proporremo la formula che sin dall’inizio caratterizza Muristenes in Beranum, quella che trova riscontro e il favore delle persone. Poi vedremo se inserire qualche novità», spiegano dall’associazione che organizza l'evento. E la macchina organizzativa è già in moto.

