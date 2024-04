Gli studenti delle classi II B e III A e altri alunni della scuola secondaria di I grado di Ghilarza protagonisti dello spettacolo “Dalle strade di guerra ai sentieri di pace”, in scena venerdì 3 Maggio alle ore 17.40, presso l'Auditorium Comunale.

Le repliche si terranno invece sabato 4 Maggio dalle 11.15 alle 13.15.

A guidare e preparare i ragazzi in questa importante iniziativa sono stati i docenti Valeria Manca e Fabrizio Meli, mentre il progetto è nato grazie al patrocinio del Comune di Ghilarza ed in collaborazione con l'Anpi Provinciale di Oristano presieduta da Carla Cossu.

Soddisfazione per la partecipazione e l’impegno dimostrato dagli studenti per la preparazione dello spettacolo arriva dai docenti. «Hanno studiato a fondo quanto avrebbero dovuto recitare - evidenzia la professoressa Valeria Manca- e poi con grande maturità sono riusciti a immedesimarsi per proporre uno spettacolo non di facile interpretazione».

