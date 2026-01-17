A Ghilarza è stato rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi. La sindaca è Nicole Loi, suo vice Carlo Jacopo Ledda, mentre la carica di assessori è stata affidata ad Edoardo Fadda, Alessio Zedde, Samuele Deriu, Linda Murtas, Giacomo Spiga, Simone Antioco Tolu, Stefano Lai, Sophia Vacca. Stavolta si è deciso di coinvolgere le due quinte della scuola primaria in modo che il Consiglio resti in carica per tutto il periodo in cui gli alunni frequenteranno la scuola secondaria di primo grado.

“Non esiste maggioranza o minoranza, qui si collabora: il vicesindaco è il candidato a sindaco dell’altra lista. Gli alunni hanno risposto molto bene, presentando programmi interessanti. Lavoreranno sull’inclusione, sono previste visite agli anziani, giornate dedicate agli strumenti della musica sarda e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali”, spiega Mario Di Rubbo, coordinatore regionale dei Consigli comunali dei ragazzi. Presenti anche il sindaco Stefano Licheri, la preside Bonacatu Brasu e per la Questura Nicola Colitti.

In Sardegna sono in tutto 151 i Consigli comunali dei ragazzi e a questi se ne vanno ad aggiungere altri 23 in fase di costituzione.

