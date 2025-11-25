Valorizzare un territorio dal grande potenziale. È la finalità del “Premio Monte Arci – Suoni, Saperi e Sapori del Parco e dell’Ossidiana”, andato in scena a Morgongiori negli spazi dell’Auditorium del Ceas.

La seconda edizione dell’iniziativa voluta dal Consorzio di Gestione dell’omonimo parco, presieduto dal sindaco Paolo Pistis, con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Comune di Morgongiori, ha premiato numerose personalità, istituzioni e realtà produttive del territorio, dell’Isola e di oltre Tirreno.

«Dopo il successo della prima edizione – commenta il sindaco Paolo Pistis - la kermesse ha bissato l’ottima riuscita calamitando il pubblico delle grandi occasioni grazie ad un programma molto intenso che ha annoverato un nutrito gruppo di eccellenze nelle 3 categorie: suoni, saperi e sapori. In più sono stati assegnati dei riconoscimenti speciali e la menzione Lorighittas d’Oro ad una personalità non sarda di fama internazionale che possa promuovere la famosa pasta di Morgongiori oltre il Tirreno e in tutto il mondo grazie al prestigio della sua attività».

“Lorighittas d’Oro” è stata assegnata a Oscar Farinetti, imprenditore, scrittore e saggista, fondatore nel 2007 di Eataly, la più importante catena di ristoranti e mercati del cibo italiano nel mondo oggi presente in 17 nazioni con oltre 60 punti vendita.

Farinetti, nel corso della serata, condotta dalla giornalista Incoronata Boccia direttore dell'ufficio stampa Rai, ha inoltre, presentato il suo ultimo libro “La Regola del Silenzio” edito da Bompiani intervistato da Franco Mannoni.

Nella categoria “musica” premi assegnati a Bianca Atzei, originaria di Siamanna per parte di madre e di Siris dal lato paterno, affermata cantautrice di grande successo, e al neo Sovraintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Andrea Cigni, fautore di una incredibile rinascita della più importante macchina culturale dell’Isola.

Articolata la categoria dei “saperi”. Tra i riconoscimenti assegnati, la novità dei premi speciali alle Istituzioni, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna diretto da Gianluca Cocco; il riconoscimento all’Agenzia Regionale Forestas, invece, sarà consegnato in un evento speciale a dicembre.

Nella sezione “sport” riconoscimenti per Alessia Orro, atleta di Narbolia e olimpionica del volley, e Giuseppe Pes, il fantino noto come Il Pesse vincitore per ben 9 volte del Palio di Siena. Premi anche per il regista, autore, scrittore e fondatore dell’Università di Aristanis, Filippo Martinez, a Giuseppe Ignazio Loi, protagonista del film “La Vita va così”, l’imprenditrice visionaria Lucina Cellino della celebre famiglia di Sanluri, la regina di piante, fiori e giardini Rosy Sgaravatti, a Laura Asili, ad Alfredo Franchini e Angelica Grivel Serra.

Nella categoria “Sapori”, premiati i caseifici campioni del mondo “Sepi”, di Marrubiu, e “Cao Formaggi” di Fenosu, lo chef stellato Salvatore Camedda, l’imprenditore agricolo Vittorio Signor, vice-presidente della Cooperativa Produttori Arborea, “Sa Marigosa” presieduta da Paolo Mele, Maria Francesca Serra, presidente nazionale di Coldiretti Donne e allevatrice, la cantina “Quartomoro”, e le Tenute “Monte Onigu” a cui è stata riconosciuta una menzione d’incoraggiamento per il coraggio dimostrato nell’aver creduto nelle potenzialità del territorio costituendo un’impresa dopo il drammatico periodo del Covid.

© Riproduzione riservata