La biblioteca comunale di Villaurbana ha programmato, per la giornata di oggi, martedì 25 novembre, un’iniziativa in occasione della "Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne". A partire dalle 17.30, nel locale della Biblioteca, in via Santa Margherita 15, un pomeriggio dedicato al tema, nel quale la struttura proporrà un momento di condivisione e di riflessione con parole e musiche per sensibilizzare sulla disparità e violenza di genere. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

