Villaurbana, in biblioteca un dibattito sulla violenza di genere
La biblioteca comunale di Villaurbana ha programmato, per la giornata di oggi, martedì 25 novembre, un’iniziativa in occasione della "Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne". A partire dalle 17.30, nel locale della Biblioteca, in via Santa Margherita 15, un pomeriggio dedicato al tema, nel quale la struttura proporrà un momento di condivisione e di riflessione con parole e musiche per sensibilizzare sulla disparità e violenza di genere. La partecipazione è libera e aperta a tutti.