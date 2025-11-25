Per sostenere le attività delle imprese agricole cuglieritane c’è l’opportunità del bando dell’agenzia regionale Laore per la realizzazione di riserve idriche per l’irrigazione e per l'allevamento, quindi per il servizio antincendio.

Pubblicato di recente è necessario per l’erogazione di contributi economici per realizzare interventi per le ricerche idriche nel sottosuolo, proprio in un territorio che negli ultimi anni ha mostrato segni di sofferenza per la mancanza d’acqua.

I fondi saranno erogati per la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento dei fabbricati aziendali funzionali alla installazione dei nuovi impianti, a sistemi di pompaggio per il prelievo dell’acqua, quindi per lo stoccaggio e la distribuzione. Quindi le opere utili per garantire il prelievo dell’acqua da parte di mezzi di soccorso e per la prevenzione e di incendi nelle strutture aziendali.

Laore ha a disposizione 10 milioni di euro per supportare questo tipo di intervento per sostenere le attività agricole.

Il contributo massimo erogabile è di 50mila euro per singolo beneficiario che partecipa al bando. Le domande, inviate online, debbono essere presentate entro il 9 dicembre prossimo all’indirizzo https://uma.agenzialaore.it/nembopratiche/sso/autentica.do

