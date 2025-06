Divisioni non solo sul regolamento Tari nell’ultimo Consiglio comunale a Ghilarza. A spaccare il voto in aula all’interno della stessa maggioranza è stato l’aumento dei gettoni di presenza per i consiglieri con gli adeguamenti previsti dalla normativa.

Si passa da 16 a 35 euro a seduta. Punto passato con 6 voti favorevoli e l’astensione dei tre consiglieri di minoranza Eugenia Usai, Alessandro Piras e Roberto Schirra e il consigliere di maggioranza Sebastiano Caddeo. Voto contrario di Federico Fodde della minoranza e dei consiglieri di maggioranza Renato Giovannetti e Giuseppe Fadda.

Unanimità invece sulle delibere di variazioni al bilancio. In particolare, 43mila euro arrivano dall’Unione dei Comuni. Per 13mila euro saranno impiegati per far fronte ai danni alla palestra della scuola primaria. Tempo fa le indagini hanno portato ad individuare in due ragazzi che frequentano le Medie gli autori dell’atto vandalico di mesi fa, ma la situazione socio-economica delle famiglie non consentirebbe di chiedere di pagare i danni secondo quanto riferito dal sindaco Licheri. Altri 20mila euro serviranno per abbattere il vecchio caseggiato che si trova in mezzo all’area della pista di atletica. Con a25 mila euro si sistemerà il tetto della casa della musica, dove sono crollate diverse tegole,15 mila saranno assegnati ai barracelli. Con una successiva variazione, ha chiarito il sindaco, si procederà a ripristinare le risorse da assegnare alle associazioni del paese.

Unanimità anche sull’aumento dell'indice di fabbricabilità in zona agricola per la realizzazione di un punto di ristoro in località Caredda. Iniziativa che in aula ha trovato il plauso delle forze politiche.

