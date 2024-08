Sarà un motoraduno “Antonio’s friends” davvero speciale quello che si rinnova domenica 1 settembre. Il consueto momento di aggregazione ed amicizia dedicato al cardiochirurgo Antonio Carta, cade infatti a 20 anni esatti dalla sua tragica scomparsa. Amici, colleghi e motociclisti arriveranno nel Guilcier a centinaia, per unire la passione alle due ruote con il ricordo del medico ghilarzese deceduto in un incidente aereo nel febbraio del 2004 all’età di 38 anni mentre, con l’équipe dell’ospedale Brotzu guidata dal primario Alessandro Ricchi, trasportava un cuore da trapiantare appena prelevato al San Camillo di Roma.

Il raduno e le iscrizioni si terranno già dal primo mattino presso lo Stone Art Cafè, nel centro commerciale all’uscita del paese, nel piazzale del quale si terrà anche un bel momento musicale e la mostra delle moto d'epoca. Successivamente la gioiosa carovana partirà per un giro turistico del territorio, non prima di essere transitati in Via Sassari a Ghilarza presso la casa della mamma del cardiochirurgo, signora Palmira Manca, che come sempre riceverà una targa dai colleghi di Antonio.

Gli organizzatori informano che al raduno potranno partecipare tutti ma è gradita prenotazione ai nimeri 3485545245( Tore), 3683416950 ( Enrico). Abbinato al motoraduno si terrà il “ Rock roll duo” progetto del solista Patrick Atzori che riprende in chiave acustica i suoi brani ineditI oltre a classici, con l' accompagnato del contrabasso di Gianluca Lo Piccolo.

