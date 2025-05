Una parte della droga era suddivisa in quattro buste di plastica. Ben 200 grammi di cocaina che un ventunenne di Ghilarza custodiva a casa mentre stupefacente, circa 5 grammi di marijuana erano nascosti nel cortile. Nascondigli che non sono sfuggiti ai carabinieri della compagnia di Ghilarza che nei giorni scorsi hanno arrestato Alessio Macchis. Il giovane, assistito dall’avvocato Giovanni Paolo Meloni, è stato processato per direttissima e si trova ai domiciliari.

L’operazione, che rientra nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Comando provinciale di Oristano, è scattata nei giorni scorsi. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ghilarza, insieme al Nucleo cinofili dello squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna”, hanno arrestato in flagranza il ragazzo. Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati quattro involucri di cellophane con 216 grammi di cocaina, 5,6 grammi di marijuana nascosti nel cortile dell’abitazione e denaro contante.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, il ragazzo è stato processato per direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari. La nuova operazione dei carabinieri evidenzia ancora una volta il costante impegno dell’Arma nel contrastare il traffico di droga. Oltre alle numerose attività di prevenzione e sensibilizzazione che vengono svolte nelle scuole sia per i rischi e le conseguenze penali che l’uso di stupefacenti comporta. E ancora sensibilizzazione sul divieto di portare con sé coltelli o altri oggetti pericolosi.

