Una festa tutta al femminile in onore della patrona di Gesico. Un comitato di sole donne quest’anno ha organizzato la festa patronale di Santa Giusta Vergine Madre nel piccolo comune di 700 abitanti situato nelle colline dell’alta Trexenta. «Siamo molto felici di esserci messe in gioco onorando i nostri santi, Santa Giusta e Sant’Isidoro, riuscendo a costituire un comitato di sole donne. Nonostante le difficoltà siamo riuscite a portare a termine la nostra missione. Ringraziamo il parroco don Efisio Zara, il sindaco Terenzio Schirru e l’amministrazione comunale per il supporto in tutti questi mesi di lavoro», dice Anna Cabiddu presidente delegata dal parroco. La tre giorni di festa a Gesico ha preso il via oggi, lunedì 13 maggio, e si concluderà mercoledì 15 maggio, all’insegna degli appuntamenti religiosi e dei riti civili.

Un programma ricco e adatto a tutte le età quello proposta dal Comitato. Liscio e latini, intrattenimento per i bimbi, tributi, dj set e un comico animeranno le serate. Anche tutto ciò che ruota attorno all’aspetto religioso è stato curato nei minimi dettagli: l’infiorata, vari gruppi folk e i fuochi d’artificio finali in onore dei santi renderanno l’atmosfera ancora più importante. «Non sempre è facile in un piccolo paese mobilitare tante risorse, ma grazie al grande impegno e all’indubbio coraggio di noi tutte siamo riuscite a coinvolgere sia tutta la popolazione sia tanti sponsor esterni ai quali vanno i nostri ringraziamenti.

Le donne sono la forza motrice della società e ancora una volta il ruolo delle donne diviene fondamentale oltre che nella gestione della quotidianità anche nella gestione degli eventi», è il commento di Cinzia Porceddu, ex sindaca di Gesico e componente dell’attuale Comitato. Insieme alla patrona Santa Giusta, a Gesico si festeggia anche Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori.

© Riproduzione riservata