Si conclude l’intervento di messa in sicurezza di un tratto di 550 metri di via San Michele a San Vero Milis. Il Comune ha approvato lo stato finale dei lavori realizzati (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) dalla Ik Costruzioni Srl, certificando la regolare esecuzione. L’intervento, affidato nell’aprile 2026 con un importo di 85 mila 556,83 euro, oltre Iva, prevedeva la realizzazione di nuovi marciapiedi per un tratto complessivo di circa 550 metri.

Alla conclusione dei lavori sono stati contabilizzati 83 mila 821,84 euro per le opere e 991,31 euro per gli oneri della sicurezza, per un totale di 84 mila 813,15 euro oltre Iva. Dopo il primo stato di avanzamento, già liquidato dal Comune per 72 mila 399 euro oltre Iva, resta all’impresa un credito di 12 mila 414,15 euro oltre Iva, che sarà liquidato sulla base dello stato finale approvato.

L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di messa in sicurezza e riqualificazione dei marciapiedi e della viabilità urbana. La progettazione complessiva era stata inserita in un quadro di interventi da oltre 1,9 milioni di euro.

(Unioneonline/En.Ne.)

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