Giovedì, a Baradili, proseguono le attività del percorso partecipativo “Costruiamo Insieme Destinazione Marmilla”.

Promosso dal Gal Marmilla, in collaborazione con “Poliste Società Benefit”, si terrà un workshop per il potenziamento e la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio. L’appuntamento di giovedì, nello specifico, è dedicato al rafforzamento dell’offerte turistica di ogni singolo operatore. L’incontro si terrà nella sede del Gal, dalle 15.30 alle 18. In quest’occasione i partecipanti potranno ottenere consigli pratici su come sviluppare l’offerta di ogni operatore al fine di renderla ancor più unica e attrattiva da Josep Ejarque, esperto in marketing turistico e gestione delle destinazioni turistiche. «Costruire dal basso la destinazione Marmilla – afferma il presidente del Gal Marmilla Matteo Castangia - è un obiettivo ambizioso, al quale stiamo lavorando con la collaborazione di tanti operatori culturali del territorio e nel quale stiamo investendo tanta energia, perché siamo consapevoli che solo una proposta unitaria potrà arricchire ogni singolo paese».

È possibile iscriversi all'evento visitando il sito www.galmarmilla.it o le pagine Facebook e Instagram del Gal.

