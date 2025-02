È stato pubblicato dal Gal Marmilla, un avviso pubblico per l’individuazione di un immobile da affidare in comodato d’uso e da destinare a sede delle 2 costituende reti-soggetto “Croxiu” e “Obsidian”. Obiettivo della ricerca di una sede è il potenziamento della competitività delle aziende agroalimentari e turistico-culturali del territorio, attraverso l’aggregazione e la cooperazione, rispondendo così a interessi collettivi e di tipo territoriale. Il progetto è inserito all’interno dell’Azione di Sistema del GAL Marmilla denominato “Azioni di assistenza specialistica alle reti dei produttori della Marmilla per la promozione, marketing, packaging, export, innovazione e ricerca”.

L’avviso è indirizzato ai Comuni di Baradili, Baressa, Turri, Ussaramanna, Sini, Genuri, Setzu, Gonnosnò, Siddi, Tuili, Pauli Arbarei, Gonnoscodina, Lunamatrona, Simala, Curcuris, Albagiara e Gonnostramatza. Il Gal Marmilla sta supportando 26 operatori economici, eccellenze del territorio, guidandoli in un processo finalizzato alla creazione delle due reti-soggetto “Obsidian” e “Croxiu”.

“L’azione – commenta il presidente del Gal Matteo Castangia - è solo la prima fase di un percorso che vedrà poi le reti promuoversi e commercializzare in maniera unitaria, definendo nuove azioni finalizzate all’internazionalizzazione dei prodotti e alla promozione territoriale in generale”. La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata con PEC istituzionale (indirizzo galmarmilla@pec.it), entro il 28 febbraio.

© Riproduzione riservata