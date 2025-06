Del tabacco come nemico della salute se ne parlerà sabato 14 giugno alle 10 nell’aula consiliare del municipio di Siamaggiore in un convegno organizzato dalla sezione di Oristano della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, presieduta da Eralda Licheri. Medici e specialisti che interverranno all’appuntamento, aiuteranno a fare chiarezza sui danni causati dal fumo e sulle opportunità concrete per smettere di fumare. Il titolo del convegno: “Fumo di tabacco, un nemico silenzioso”.

Il dottor Luciano Curella, vice presidente della Lilt di Oristano e direttore della Struttura Semplice Dipartimentale di Senologia della Asl 5 di Oristano, racconterà l’impegno dell’associazione nel territorio.

La parola passerà poi al dottor Alessandro Sassu, pneumologo e direttore della Struttura Semplice Dipartimentale di Senologia della Asl oristanese, che spiegherà gli effetti reali del fumo sulla nostra salute. Ancora la dottoressa Claudia Tomasi, psicologa e psicoterapeuta, presenterà i gruppi di sostegno per chi vuole dire addio al fumo.

«Perché è importante partecipare? - ha spiegato la presidente Licheri - perché ogni anno in Italia oltre 93 mila persone muoiono a causa del tabacco. Fumare aumenta il rischio di tumori, infarti, ictus e malattie respiratorie croniche. Anche chi non fuma rischia molto: il fumo passivo provoca circa 1.000 morti l’anno nel nostro Paese. È una battaglia che riguarda tutti. Questo incontro sarà un’occasione per informarsi e scoprire quali strumenti esistono per liberarsi dal vizio del fumo, migliorando la propria salute e quella di chi ci sta accanto. L’ingresso è libero e chiunque può partecipare. Vi aspettiamo numerosi, perché prevenire è vivere davvero».

© Riproduzione riservata