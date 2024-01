Sono stati 28 gli interventi di soccorso gestiti nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco del comando di Oristano per operazioni di vario tipo legate principalmente all’ondata di maltempo che ha interessato la provincia.

Tra i più rilevanti si sono registrate quattro frane a Cuglieri, Santu Lussurgiu e Bonarcado. Nel primo caso la squadra del distaccamento di Cuglieri, di concerto con le strutture tecniche comunali, ha ritenuto necessario interdire al transito la locale via degli Ulivi; nel secondo caso la squadra del distaccamento di Abbasanta, in accordo con la provincia e l’ufficio tecnico di Santu Lussurgiu, ha optato per limitare la circolazione dei veicoli lungo la provinciale 15.

Quattro gli incidenti stradali tra Cuglieri, Oristano, Siamanna.

Alle 9 di stamattina al km 100 della statale 292 una utilitaria è uscita di strada finendo la sua corsa ribaltata in banchina. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Cuglieri che ha messo in sicurezza l’auto e ha consegnato la conducente e i tre passeggeri alle cure del personale sanitario del 118.

Nel pomeriggio alle 16 scontro fra due macchine sulla provinciale 35 a Siamanna. I vigili del fuoco della centrale di Oristano hanno estratto dalle lamiere uno dei conducenti lasciandolo poi alle cure dei soccorritori. Sul posto presenti anche i carabinieri per quanto di competenza.

Intenso lavoro anche per le squadre di Abbasanta, impegnata in una fuga gas a Tadasuni e in diversi interventi per rami e pali pericolanti tra i comuni di Ghilarza, Paulilatino e Santu Lussurgiu, e di Ales che ha dovuto fronteggiare diversi interventi tra Mogoro e Ales.

In questa giornata di intense attività operative, i vigili del fuoco di Oristano non hanno trascurato di ricordare Luca Pinna, il vigile volontario morto tragicamente in servizio 12 anni fa. In suo ricordo si è svolto un momento di riflessione.

