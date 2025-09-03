Via libera dell'Assemblea civica di Fordongianus all’assestamento generale al bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Secondo quanto accertato dai vari responsabili dei servizi non ci sono situazioni che pregiudicano gli equilibri di bilancio o debiti fuori bilancio. Si rende però necessario procedere all’applicazione di quote di avanzo di Amministrazione. In particolare, si impiegheranno 234.740 euro di avanzo di amministrazione non vincolato. Somme che serviranno per realizzare ed avviare l’ecocentro comunale.

Con le somme dell’avanzo programmate dall’Assemblea civica saranno portati avanti anche lavori e interventi straordinari di miglioramento del patrimonio comunale. Si procederà inoltre con il completamento della bretella che interessa le vie Lussu, Moro e Gramsci. Altre somme saranno utilizzate per attività ricreative proposte per gli adolescenti e per il trasferimento di denari all’Unione dei Comuni del Barigadu per la gestione del servizio educativo in ambito scolastico e per la gestione degli automezzi comunali .

