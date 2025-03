Voto unanime del Consiglio comunale a Fordongianus per acquistare un terreno per realizzare una strada di collegamento.

È stato il sindaco Serafino Pischedda nei giorni scorsi in aula ad illustrare la proposta all’Assemblea civica che, anche in virtù dell’ok del proprietario dell’area che il Comune intende acquistare, ha dato l’ok a procedere.

«Acquistare l’area di proprietà privata individuata è necessario per poter realizzare il tratto di strada di collegamento tra due parti di via Berlinguer, risolvendo un problema di viabilità urbana annoso», ha spiegato il sindaco.

D’accordo anche la capogruppo della minoranza Maria Antonietta Manai che ha evidenziato l’ulteriore aspetto positivo di quest’intervento: si riduce l’isolamento degli alloggi popolari.

La realizzazione dell’opera consentirà di avere una circonvallazione interna e un percorso alternativo a via Ipsitani.

«L’apertura di via Berlinguer è attesa da tempo in particolare dai residenti della stessa via, ma da tutti i cittadini della parte alta del paese», è stato evidenziato in aula.

Il Comune per acquisire il terreno spenderà poco più di 22 mila euro.

