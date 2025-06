A Fordongianus l’esecutivo guidato dal sindaco Serafino Pischedda ha stabilito le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Nessun costo per gli sposi se almeno uno è residente. I non residenti pagheranno 150 euro dal lunedì al venerdì mentre se le nozze avverranno di sabato e domenica si sale a 250 euro.

Sposarsi nell’area esterna delle terme romane, nel ponte sul Tirso e bagni termali costerà per i residenti 300 euro che salgono a 400 nel fine settimana.

I non residenti pagheranno rispettivamente 700 e 800 euro. Sposarsi alle terme romane costerà 500 euro per i residenti e mille per i non residenti.

