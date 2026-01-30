Associazioni pronte a presentare domanda per i contributi a Fordongianus, ma i contributi saranno erogati solo tra un anno. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso per assegnare le risorse programmate dall’Amministrazione comunale. Nelle scorse settimane l’esecutivo guidato dal sindaco Serafino Pischedda ha infatti approvato i criteri per la concessione di contributi finanziari con fondi annuali ordinari per la realizzazione di manifestazioni o eventi culturali, sociali e sportivi. Le richieste per la concessione dei contributi dovranno essere presentate su apposito modulo (disponibile presso gli uffici comunali) entro le ore 12 del 13 febbraio. Dovrà essere allegata una relazione illustrativa dell’attività annuale che si intende realizzare e del bilancio di previsione finanziario per l’anno 2026. Una volta ricevute le richieste, entro quindi giorni, si procederà con il riparto delle somme. Ci sarà tempo poi sino al 10 gennaio 2027 per la presentazione del rendiconto dell’attività svolta. Si dovrà invece attendere al 31 gennaio 2027 per l’erogazione dei contributi ad ogni associazione.

© Riproduzione riservata