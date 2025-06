Una nuova truffa corre via Sms e colpisce la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie. In questi giorni, diverse persone hanno segnalato alla Asl di Oristano la ricezione di falsi messaggi a tema sanitario, apparentemente inviati dagli uffici dell’azienda sanitaria locale, con l’invito a chiamare un numero a pagamento con prefisso 895.

Il testo del messaggio-trappola recita: «Si prega di contattare i nostri uffici ASl al seguente numero 895… per comunicazioni che la riguardano». Un particolare che tradisce l’inganno è proprio la “l” minuscola nella parola ASL, un dettaglio che potrebbe sfuggire a chi legge distrattamente. Ma l’inganno è ben più insidioso: il numero indicato non appartiene alla Asl 5 e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe lo scopo di drenare il credito telefonico di chi cade nella trappola.

La Asl di Oristano smentisce categoricamente l’invio di questi messaggi e invita i cittadini alla massima prudenza: non bisogna rispondere, non si deve chiamare il numero indicato e, in caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi direttamente ai canali ufficiali.

(Unioneonline/Fr.Me.)

