Villaurbana, scoperta maxi piantagione di marijuana: otto arresti e 290 chili di droga sequestratiIn carcere cinque colombiani, si indaga su una ipotetica organizzazione criminale per la produzione dello stupefacente
Maxi operazione dei carabinieri di Oristano che ieri hanno sequestrato una piantagione di marijuana e arrestato otto persone (cinque di nazionalità colombiana) nelle campagne di Villaurbana.
L’operazione “Aristeo” è stata portata avanti dai carabinieri della sezione operativa di Oristano in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, supportati nella fase operativa da militari delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza, un elicottero dell’undicesimo nucleo carabinieri di Elmas e militari del Ris di Cagliari. Il blitz è scattato ieri quando in un capannone di un’azienda agricola alcuni degli indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a sbocciolare un’ingente quantità di cannabis. Subito sono scattati gli arresti, gli 8 indagati sono in carcere a Massama a disposizione della magistratura.
La maxi coltivazione composta da 4mila 506 piante, alcune di oltre un metro e 30 di altezza, irrigate con un impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa, è stata sequestrata. Gli esami di alcuni campioni della cannabis, eseguiti nei laboratori del Ris, hanno accertato un Thc superiore ai limiti consentiti.
I carabinieri durante la perquisizione all’interno dell’azienda hanno trovato numerosi sacchi e contenitori di plastica con porzioni essiccate di piante di cannabis con boccioli, per un totale di 290 chili, denaro contante e materiale per il confezionamento.
Secondo il comandante provinciale di Oristano, Steven Chenet «la presenza dei colombiani fa emergere l’ipotesi di un’organizzazione strutturata dedita alla coltivazione, produzione e distribuzione di
droga, rilevando un vero e proprio sistema imprenditoriale» si legge in una nota.
I controlli dei carabinieri proseguono senza sosta soprattutto per la prevenzione e il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.