Suggestiva cerimonia stamattina sulla banchina fluviale del porto, per la cerimonia di avvicendamento al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo, alla presenza del direttore marittimo della Sardegna centro-meridionale, contrammiraglio Giovanni Stella. Il capitano di Corvetta Alessandra Gabrini, che assumerà un prestigioso incarico presso l’Accademia Navale di Livorno, ha ceduto il comando al tenente di Vascello Gaspare Russo, proveniente dalla Base di Catania.

Durante il passaggio di consegne, Gabrini ha ringraziato amministrazioni locali, forze armate e di polizia, operatori portuali e l’intero cluster marittimo per la collaborazione e la coesione dimostrate nei due anni del suo mandato, durante i quali sono stati garantiti sicurezza della navigazione, tutela della vita in mare, salvaguardia ambientale e sostegno alla filiera della pesca.

Stella ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando professionalità e dedizione del personale, mentre il Capitano di Fregata Andrea Chirizzi ha rimarcato l’importanza della continuità operativa e amministrativa. Il neo comandante, ha infine confermato l’impegno a proseguire nel solco tracciato, puntando sulla continuità.

