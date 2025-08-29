Terralba, rush finale per l'estate sportiva in piazzaSta registrando numeri da record l’edizione 2025
Sta registrando numeri da record l’edizione 2025 di Terralba Sport, il cartellone estivo che da giugno anima serate, piazze e impianti sportivi della cittadina, richiamando un pubblico sempre più numeroso e partecipe. Un successo che conferma la forza di un evento capace di coniugare competizione, socialità e promozione del territorio, trasformandosi in punto di riferimento non solo per gli appassionati di sport, ma anche per le famiglie.
Ora l’attenzione è rivolta al rush finale, che si aprirà il 6 settembre con la 39ª Marcialonga Terralbese, appuntamento simbolo e tra i più amati dai corridori di tutte le età. A seguire, spazio alla Giornata dello Sport in piazza dei Caduti, una vera vetrina delle discipline praticate in paese, occasione di incontro tra atleti, società e curiosi.
Il sipario calerà a ottobre con il prestigioso Galà dello Sport al Teatro Comunale, serata di premiazioni e celebrazioni delle eccellenze locali. “Un momento simbolico – spiega l’assessore Grussu – che renderà onore a chi, con sacrificio e passione, ha portato in alto il nome di Terralba. Insieme alle società sportive stiamo preparando un evento speciale, che saprà valorizzare impegno, risultati e spirito di squadra, pilastri del nostro sport”.