Sta registrando numeri da record l’edizione 2025 di Terralba Sport, il cartellone estivo che da giugno anima serate, piazze e impianti sportivi della cittadina, richiamando un pubblico sempre più numeroso e partecipe. Un successo che conferma la forza di un evento capace di coniugare competizione, socialità e promozione del territorio, trasformandosi in punto di riferimento non solo per gli appassionati di sport, ma anche per le famiglie.

Ora l’attenzione è rivolta al rush finale, che si aprirà il 6 settembre con la 39ª Marcialonga Terralbese, appuntamento simbolo e tra i più amati dai corridori di tutte le età. A seguire, spazio alla Giornata dello Sport in piazza dei Caduti, una vera vetrina delle discipline praticate in paese, occasione di incontro tra atleti, società e curiosi.

Il sipario calerà a ottobre con il prestigioso Galà dello Sport al Teatro Comunale, serata di premiazioni e celebrazioni delle eccellenze locali. “Un momento simbolico – spiega l’assessore Grussu – che renderà onore a chi, con sacrificio e passione, ha portato in alto il nome di Terralba. Insieme alle società sportive stiamo preparando un evento speciale, che saprà valorizzare impegno, risultati e spirito di squadra, pilastri del nostro sport”.

