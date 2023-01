«Le file sono dovute ad un afflusso maggiore di utenti rispetto a un periodo normale. Tutto questo dipende dal fatto che da poco i medici possono assistere fino a 1800 pazienti. Motivo per il quale ora i tantissimi raggiungono gli uffici». Così la Asl di Oristano risponde alle polemiche e alle proteste di chi stamattina si è presentato in via Carducci per la scelta del medico e ha trovato file chilometriche.

Un disagio non indifferente soprattutto per i tanti anziani presenti, visto che pioveva e c’era tanto vento. La Asl però fa sapere inoltre che le persone che possono essere ricevute ogni giorno per la scelta del medico non sono più sessanta come sino a poco tempo fa ma cento. Un modo quindi per venire incontro agli utenti.

«Ci scusiamo per il disagio», fanno sapere ancora dall’azienda, «tutto questo serve però per avere finalmente una copertura sanitaria». Per ora quindi file e attese. Per riuscire ad avere il ticket meglio presentarsi la mattina presto.

