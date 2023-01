Pur di riuscire a entrare negli uffici della Asl a Oristano c’è chi ha preso il numero di ingresso alle 4,30 del mattino. In via Carducci stamattina file chilometriche e proteste sotto la pioggia e il forte vento in attesa di scegliere il medico di base o il pediatra per i propri figli.

«Tutto questo è assurdo - racconta Rosalba Murgia, residente a Riola Sardo - Dopo l’attesa per prendere il biglietto non sono nemmeno riuscita ad avere le informazioni che mi servivano perché dopo cento ticket staccati nessuno poteva più entrare. Io mi sono recata in via Carducci perché devo capire come mai ad esempio non risulto più nell’elenco dei pazienti del mio medico scelto ad ottobre scorso. A questo punto ci riproverò domani, ma dovrò arrivare almeno alle sei del mattino».

«Quello che abbiamo vissuto stamattina è degradante - va avanti invece Chiara Coa - Erano presenti tanti anziani in piedi da ore. Molti non stavano nemmeno tanto bene. Non si può gestire questo servizio in questo modo. Tutto questo è umanamente insostenibile. Che qualcuno intervenga quanto prima».

