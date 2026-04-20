Fiamme nella notte a Usellus: a fuoco l’auto di un pensionatoSull’episodio indagano i carabinieri, al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo
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È ancora tutto da chiarire l’incendio che la notte scorsa ha distrutto un’auto nel centro di Usellus.
L’allarme è scattato nel cuore della notte, sono stati alcuni residenti a sentire un forte rumore e a notare le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto un Fiat Doblò, parcheggiato sotto casa del proprietario, un ex emigrato 79enne. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Mogoro, guidati dal maggiore Enrico Concas, che ora stanno effettuando accertamenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi nemmeno quella del rogo di origine dolosa.