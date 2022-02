Incendio in un’azienda agricola a Laconi, in località “Ceddanoa”.

Le fiamme si sono scatenate nella tarda serata di ieri, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sorgono: il rogo aveva interessato due capannoni usati per il ricovero di un mezzo agricolo e per le scorte di foraggio per gli animali.

La struttura ha riportato gravi danni alla copertura.

L’evento, di natura dolosa, ha causato la morte di un cane, ucciso dalle esalazioni, e la distruzione del trattore e di circa 300 ballette di foraggio.

Presenti, per quanto di competenza, i carabinieri di Laconi e Nurallao.

