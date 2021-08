Svolta nelle indagini sulla morte di Paolo Fonsatti, l’ex sottufficiale dell’Esercito ucciso ieri a coltellate nella sua abitazione di S’Ungroni, borgata di Arborea.

La Procura di Oristano ha infatti emesso un provvedimento di fermo nei confronti del nipote dell’ex militare 73enne: si tratta di Giancarlo Fonsatti, 55 anni, soprannominato Renato, che ieri aveva dato per primo l’allarme e che si trova piantonato in ospedale a Cagliari per un lieve ferita alla mano riportata, questa la sua versione, nel corso di una colluttazione avvenuta con due rapinatori entrati nell’abitazione dell’ex militare e a suo dire responsabili dell’omicidio.

Una versione che evidentemente non ha convinto i carabinieri che indagano coordinati dal procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso e che non avrebbe trovato riscontri nelle analisi condotte dagli specialisti del Ris all’interno della casa dove è stato commesso il delitto.

