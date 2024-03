Lunedì, a Gonnosnò, si terrà l’evento “Verso le Reti Innovative della Marmilla”, organizzato dal Gal. L’appuntamento, dalle 17, è nei locali dell’ex aula consiliare del vecchio municipio, in via Matteotti. L’obiettivo è quello di presentare il percorso di creazione di reti di prodotto tra gli operatori della Marmilla, già intrapreso e che proseguirà attraverso il coinvolgimento di nuove imprese dei settori dell’agri-food e del turismo culturale.

«Si tratta – commenta il presidente del Gal, Renzo Ibba – di un’iniziativa preziosa e lungimirante, che arricchisce la collaborazione tra gli operatori economici di vari settori, portando benessere a tutto il territorio».

Il programma dell’incontro prevede, in avvio, il racconto dello stato di attuazione dell’azione di sistema “assistenza specialistica” alle aziende del territorio; a seguire verranno analizzate le opportunità per il territorio derivanti dalla promozione in nuovi mercati internazionali e in chiusura avverrà il racconto di alcune testimonianze di successo.

