È di due feriti il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto in piazza San Martino a Oristano. Due le auto coinvolte a causa di una mancata precedenza; un monovolume condotto dall’artista oristanese Antonio Marchi e un’Alfa Romeo con alla guida un carabiniere. In seguito al violento urto l’Alfa è finita contro la siepe del vecchio ospedale e il monovolume si è fermato miracolosamente a pochi centimetri da un grosso albero.

Sono rimasti feriti entrambi gli autisti dei due veicoli; soccorsi, sono stati trasferiti del 118 al San Martino. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 in una delle zone più trafficate del capoluogo e che la mattina raccoglie il traffico in ingresso e uscita per il Terralbese. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale.

