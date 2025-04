Il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha diramato il Piano provinciale per la gestione delle emergenze da incendi boschivi e di interfaccia nella stagione estiva 2025.

Lo strumento, che punta a garantire la sicurezza della popolazione del territorio, prevede una serie di misure da attivare in maniera sinergica in caso di necessità.

«Sono necessarie linee di azione comuni, sia in chiave preventiva che in presenza di situazioni di rischio e buone pratiche messe a sistema per operare al meglio, facendo tesoro delle esperienze pregresse, per favorire una risposta quanto più possibile integrata e coordinata», spiega l'esponente del governo.

Il piano prevede il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e di tutte le componenti interessate per una pronta attivazione delle misure programmate.

La Prefettura assumerà il ruolo di coordinamento delle Forze Statali per garantire la pronta operatività e affrontare efficacemente le eventuali situazioni di emergenza. Il piano è stato definito per garantire la sicurezza e l'incolumità delle popolazioni colpite da incendi boschivi e di interfaccia.

© Riproduzione riservata