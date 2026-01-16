C'è chi temporeggia per non svelare subito le carte. Ma anche chi, senza fare troppi giri di parole, dichiara: «Sì, mi ricandiderò sicuramente». E poi ci sono le indiscrezioni, i nomi che si sentono nei bar e nelle piazze ma non sono ancora certi. Nella provincia di Oristano sono già iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni amministrative, previste tra il 15 aprile e il 15 giugno, che porteranno all'elezione dei nuovi sindaci. Sono 40 i Comuni che rinnoveranno le proprie amministrazioni.

Il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu risponde deciso: «Mi ricandiderò certamente. Ho tanti progetti da portare avanti e soprattutto molte risorse da spendere per il paese, soldi che ho ottenuto dopo anni di lavoro». Obinu lancia qualche frecciata: «Già da tempo si mormora che a Simaxis, che conta 2.200 abitanti, ci saranno tre liste – sostiene - è strano sapere che potrebbero scendere in campo persone che in questi anni si sono dimesse dal Consiglio comunale, altre che non hanno accettato la surroga per entrare in minoranza». A Simaxis, come possibile candidato sindaco si fa anche il nome di Marco Mottura, ex vicesindaco. L'attuale sindaco di Siamaggiore, Davide Dessì: «Mi ricandiderò, credo nella forza della continuità». Ad Arborea possibili quattro liste in campo. Una dovrebbe essere guidata dalla sindaca Manuela Pintus, che punta al terzo mandato. Un'altra dall'attuale assessore Gianni Sardo, anche se lui non conferma: «Non ho le capacità, oggi per fare il sindaco è richiesto un profilo che io non ho». Ad Arborea, inoltre, c'è chi ha avuto la proposta di candidarsi in una lista che potrebbe essere guidata da Valeria Manca, presidente del circolo locale di Fratelli d'Italia. È certo, invece, che si presenteranno alle urne gli attuali consiglieri di minoranza: «Ci stiamo muovendo - spiega il capogruppo Luca Montisci - individueremo il candidato sindaco dopo aver chiuso la lista per fare una scelta condivisa». Il sindaco di Arcidano, Davide Fanari: «Ancora dobbiamo affrontare l'argomento, mi piacerebbe continuare l’avventura». Manovre già in corso a San Vero Milis. In molti fanno il nome del sindaco, Luigi Tedeschi. Nel suo gruppo ci sarebbe anche l'attuale consigliere di minoranza Salvatore Pinna, che nel 2020 si era candidato alla fascia tricolore. «È una notizia che circola da tempo perché sto votando a favore di tutte le delibere - spiega - Ma è solo perché voglio che i progetti siano realizzati per il bene del paese. Tutto qui. Con il gruppo attuale abbiamo idee politiche diverse. Si vedrà». A San Vero però, da mesi, una trentina di cittadini si incontra ogni settimana per mettere nero su bianco il programma elettorale. A Zeddiani il sindaco Claudio Pinna fa sapere che gli incontri con il suo gruppo sono già iniziati: «Mi metterò nuovamente a disposizione e poiché sono un sostenitore della democrazia, spero ci siano più liste». Il primo cittadino di Nurachi Renzo Ponti, che sta per concludere il secondo mandato, ammette di essere stanco: «Mi dispiacerebbe lasciare, però ho anche una famiglia e un lavoro e per fare il sindaco bisogna lavorare tanto e sempre. Vedremo».

