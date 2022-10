Due bagnanti in difficoltà sono stati tratti in salvo ieri mattina davanti alla spiaggia di Maimoni (Cabras). Una donna ha avvisato il numero blu 1530 spiegando di vedere, in mare, i due che non riuscivano a tornare a riva a causa di una forte corrente.

In pochi minuti sul posto è arrivata la M/V Cp 835 della Guardia costiera di Oristano. I militari hanno recuperato C.M., 63enne oristanese, che non era più in grado di governare un Sup e nemmeno di navigare in sicurezza. Poco distante c’era anche G.M., 59enne oristanese, che si era tuffato per soccorrere il primo.

Entrambi sono stati issati sull’unità di soccorso, erano molto spaventati ma non è stato necessario l’intervento del personale medico.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata