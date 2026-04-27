Due incendi in contemporanea a San Nicolò d’Arcidano. Il primo si è verificato intorno a mezzogiorno e trenta nei pressi del cimitero. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Oristano, raggiunta da un’autobotte e dai colleghi di Ales, è riuscita a domare le fiamme.

Mentre si svolgeva l'intervento, circa un'ora più tardi, si è sviluppato un altro incendio, in località Rioxoris. I due incendi sono stati spenti e si è evitato che le fiamme arrivassero verso il paese e un agriturismo.

(Unioneonline/ A.D)

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