Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato per una donna di 72 anni di Cabras, caduta nel letto del Rio Tanui, in un tratto privo di recinzione, non distante dalla sua abitazione.

L’allarme è giunto alla centrale operativa dei vigili del fuoco intorno alle 4, quando un vicino di casa ha sentito le urla della malcapitata ed è uscito per accertarsi di cosa stesse accadendo.

Il buio pesto e l'assenza di illuminazione hanno reso assai difficoltosa l’individuazione dell’anziana, che si trovava immersa nell’acqua fino quasi all’altezza delle spalle, aggrappata a delle canne e ormai stremata e impossibilitata a mettersi in salvo.

Dopo averla individuata, il vicino ha provato a soccorrerla, ma senza risultato. Provvidenziale è stato però l’arrivo sul posto di una squadra del 115 e di una pattuglia dei carabinieri, che hanno recuperato la donna affidandola poi al personale del 118 per il trasferimento all'ospedale San Martino di Oristano.

Al momento sono incerte le cause dell'incidente: l’anziana, sfinita e in stato di shock, al momento non è stata in grado di fornire spiegazioni sull’accaduto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata