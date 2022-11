Si aggrava la situazione meteo in Sardegna e in provincia di Oristano scatta l’allerta rossa. Motivo per il quale domani 22 novembre le scuole di Terralba, San Nicolò d’Arcidano, Arborea e Uras resteranno chiuse. La decisione è stata presa senza pensarci troppo dai sindaci del terralbese, territorio dove con le piogge si registrano sempre tanti disagi.

«Vista l'allerta con criticità elevata diramata dalla Protezione Civile - commenta il primo cittadino di Uras Samuele Fenu - con ordinanza sindacale si è disposta in via cautelare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di limitare al massimo eventuali disagi e soprattutto per la tutela del l'incolumità pubblica».

E ancora: «Invito i cittadini, se non per reale necessità, a non percorrere le strade e a non soggiornare nei seminterrati e lungo gli argini dei fiumi. Ma anche a mettere al sicuro le automobili e a tenersi aggiornati sulle condizioni meteo».

La sindaca di Arborea Manuela Pintus: «La situazione è instabile a causa del maltempo persistente, delle forti piogge previste per questa notte e del forte vento previsto per le prossime ore».

