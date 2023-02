Si terrà domani, venerdì 24 febbraio, alle 12.45 l’interrogatorio di garanzia nei confronti di Monica Vinci, la 52enne che sabato scorso ha ucciso a coltellate la figlia 13enne Chiara Carta nella loro casa di Silì.

La donna sarà interrogata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Martino di Oristano dove è ricoverata. Da ieri è piantonata in ospedale, dove è stata raggiunta da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato emesso dalla gip Federica Fulgheri su richiesta del pmd Valerio Bagattini.

Monica Vinci ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra, ma si è salvata e dopo l’iniziale ricovero a Sassari è stata trasferita a Oristano.

In base alle sue condizioni di salute domani la giudice deciderà se può essere interrogata subito e se confermare la misura cautelare. Ad assistere la 52enne il legale Gianluca Aste.

(Unioneonline/L)

