Dolci e sorrisi per i piccoli pazienti dell’ospedale San Martino di Oristano.

A portarli una squadra del Comando dei Vigili del fuoco, che anche quest’anno si è recata in occasione del Natale nel reparto pediatria del nosocomio.

I Vigili del fuoco hanno portato dolciumi e caramelle, regalando sorrisi e momenti di serenità ai bambini.

Nell’occasione hanno anche salutato il personale del reparto, costantemente impegnato per la tutela della salute dei piccoli pazienti di un reparto che ha anche altre esigenze e necessità, come quella di sorridere e far vivere il Natale nella maniera più serena possibile.

