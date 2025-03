In occasione dell’anno giubilare anche nella diocesi Ales- Terralba, verranno proposti degli eventi, pellegrinaggi e celebrazioni per vivere significativi momenti di fede. Il vescovo Roberto Carboni ha proclamato, fra le altre, chiesa giubilare la Cattedrale ad Ales, come luogo privilegiato , per vivere i diversi momenti di incontro e preghiera, coinvolgendo le varie realtà presenti nel territorio diocesano. “Nelle chiese giubilari- spiega don Stefano Mallocci- vicario episcopale per la Pastorale- sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria, alle condizioni indicate dalla penitenzieria apostolica. Questo cammino durante l’anno giubilare evidenzia don Mallocci- intende coinvolgere tutta la Chiesa che è in Ales- Terralba, assieme alle comunità parrocchiali e all’intera comunità civile, coinvolgendo i comuni, le amministrazioni comunali e provinciali perché nel Giubileo c’è una dimensione religiosa, ma anche civile, affinché ci possa essere un percorso corale di conversione e di rinnovamento spirituale e morale. Sarà un anno ricco di momenti di spiritualità, preghiera, dialogo e solidarietà. Aspettiamo tutti – conclude il vicario- per partecipare ai diversi appuntamenti diocesani, insieme al nostro Vescovo, Padre e Pastore della chiesa diocesana”.

© Riproduzione riservata