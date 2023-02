Era l’ottobre del 2022 quando al carcere oristanese di Massama un detenuto è stato trovato morto. Un caso sul quale ora interviene la senatrice Ilaria Cucchi (Sinistra Italiana).

"Oggi nel nostro Paese in carcere si muore ancora così – scrive su Facebook -. Mi è pervenuta segnalazione e relativa richiesta di intervento circa il decesso del signor Stefano Dal Corso, deceduto il 12 ottobre 2022 nel carcere di Casa Massama, Oristano. In base agli elementi che mi sono stati consegnati, e che sono anche all'attenzione degli uffici competenti, mi chiedo per quale motivo si sia ritenuto di non dover procedere con l'esame autoptico sul corpo di Stefano Dal Corso. Risulterebbe, da quanto mi viene segnalato, che le cause del decesso non appaiono chiare. La famiglia non crede nel suicidio in quanto il detenuto Stefano Dal Corso, al quale mancavano pochi mesi per concludere la pena, parlava di futuro con loro proprio qualche giorno prima del decesso".

"Sarebbe a mio avviso opportuno, anzi doveroso – aggiunge Cucchi -, mettere in essere tutte le iniziative per dare risposta ai legittimi dubbi che questo caso solleva. Va fatta l'autopsia, a garanzia di tutti. O forse qualcuno ritiene che non ne valga la pena per quel detenuto?”.

