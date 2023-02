Le strade dell’Oristanese alle prese con una situazione di degrado che mette a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Ignazio Giovanni Battista Tatti, che in merito ha anche inviato una segnalazione all’amministratore della Provincia di Oristano Massimo Torrente e alla giunta Solinas.

«Ritengo doveroso e necessario intervenire formalmente in relazione allo stato di degrado del manto stradale ed alla sempre più evidente situazione di pericolo presente sulle strade di competenza della Provincia di Oristano, da cui consegue un gravissimo pericolo per l’incolumità delle persone che vi transitano quotidianamente», scrive Tatti, spiegando di farsi anche portavoce delle rimostranze di diversi Sindaci dell’Alta Marmilla, per quel che riguarda lo «stravolgimento ambientale» causato dalle «opere di potatura che hanno devastato le piante di oleandri e mandorli presenti lungo le strade di competenza provinciale».

«Su questi importanti argomenti – conclude Tatti – che, assieme all’edilizia scolastica, rappresentano le competenze principali in capo alle Province e coinvolgono l’intera popolazione regionale, esigo risposte immediate da parte dell’amministratore straordinario della Provincia di Oristano riservandomi, fin d’ora, di intraprendere ulteriori iniziative in merito affinché chi di dovere svolga le valutazioni del caso».

