Decadenza e contestuale surroga di un consigliere di maggioranza a Sorradile. Ma anche il nuovo entrato, per impegni lavorativi, rinuncia all’incarico e ora si dovrà procedere con il successivo consigliere in elenco tra i non eletti.

Ad essere dichiarato decaduto è stato il consigliere Leonardo Fadda che in aula non si vedeva da tempo. A quel punto il gruppo all’opposizione ha presentato al sindaco un’interrogazione.

«Fadda aveva superato le tre assenze consecutive in Consiglio. Quando la minoranza ha presentato l’interrogazione per la decadenza abbiamo applicato il regolamento e il consigliere non ha prodotto delle giustificazioni alle assenze fatte. A quel punto abbiamo proceduto con la decadenza e al suo posto è subentrata in Consiglio Giovanna Salaris ma a sua volta, per impegni lavorativi, ha già comunicato di non accettare l’incarico. Ora si attiverà la nuova procedura, dovrebbe entrare in Consiglio Giovanni Antonio Zaru», chiarisce il sindaco Giampaolo Loi.

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