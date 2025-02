Si terrà domani, mercoledì 26 febbraio, il funerale di Davide Camedda, 42 anni, morto ieri pomeriggio lungo la Statale 198, all’altezza del bivio di Nurri, dopo essere finito con la sua moto contro un camion che trasportava latte. La messa verrà celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta, alle 15.

Dove è nato e cresciuto, Davide Camedda stava iniziando ad assaporare nuovamente la sua Isola, dopo aver trascorso anni con la divisa a Grosseto, lontano dagli amici e dalla famiglia. Il sottufficiale dell’Aeronautica, 43 anni, amante della moto, degli animali e del buon cibo, da dicembre scorso era in servizio nel poligono militare di Perdasdefogu.

Era riuscito ad ottenere il trasferimento dopo aver prestato servizio per anni a Grosseto. Proprio qui per tantissimi anni ha frequentato il Country Paradise, un certo per recupero degli animali dove Davide era volontario: «Era il cuore pulsante di ogni nostro evento, il mago della cucina, l’uomo che con due pezzi di fortuna e un po’ di ingegno aggiustava il mondo - si legge nella pagina Facebook del Country Paradise - Con il suo cappello da cowboy, gli occhiali da sole "arancio fotonici" e la musica a tutto volume, trasformava la cucina in un regno tutto suo: i fornelli obbedivano, i sapori prendevano vita. Un’anima generosa fino all’incredibile». La salma domani verrà tumulata nel cimitero di Nurachi dove riposa anche sua mamma.

