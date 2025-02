Era rientrato da poco nella sua Isola, dopo aver trascorso anni e anni con la divisa a Grosseto, lontano dagli amici e dalla famiglia. Ma il destino con lui è stato crudele. La notizia della morte di Davide Camedda avvenuta questo pomeriggio lungo la Statale 198, all'altezza del bivio di Nurri, è piombata a Cabras come un macigno. Tutti increduli, tutti con le lacrime, soprattutto i sui amici di infanzia.

Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, Davide era benvoluto da tutti. Il sottufficiale dell'Aeronautica, 43 anni, da dicembre scorso era in servizio nel poligono militare di Perdasdefogu. Era riuscito a ottenere il trasferimento dopo aver prestato servizio per anni in altre caserme. Era tanto amante delle moto. Non mancava mai ai motoraduni organizzati sia qua in Sardegna che altrove. Prima del trasferimento definitivo in Sardegna rientrava nel Sinis per trascorrere le ferie.

In tantissimi in queste ore continuano a lasciare messaggi sui social. Davide, il papà Virgilio, per anni operatore socio sanitario nella Casa di cura Madonna del Rimedio, e il fratello Luca.

© Riproduzione riservata