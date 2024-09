Nelle pieghe dell’assestamento al bilancio 2024-2026 , pubblicato sul Buras e contenuto nella legge regionale n. 13, risultano stanziate risorse anche per investimenti e progetti specifici all’interno del territorio del Guilcier. A comunicarlo è il consigliere regionale Peppino Canu. Fra gli interventi più importanti da evidenziare il contributo straordinario di 60 mila euro al Comune di Sedilo per il completamento e la prosecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. Ancora per opere pubbliche, al Comune di Aidomaggiore va un finanziamento da 70 mila euro per la ristrutturazione del locale e delle aree esterne di biblioteca e ludoteca.

La LI.A.S.S.di Sedilo con 20 mila euro, potrà rinnovare l’ equipaggiamento delle ambulanze, mentre la Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci Onlus di Ghilarza, vedrà integrate con 150 mila euro le spese di funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali di valorizzazione della figura di Antonio Gramsci.

Ancora in tema culturale, la Pro Loco Sedilo con 30 mila euro potrà recuperare il patrimonio culturale legato a San Costantino. Due interventi ancora per l’Associazione Antonio Gramsci di Ghilarza un contributo complessivo di 20 mila euro per le iniziative "Autunno Gramsciano" e “Paesaggio Gramsci “, percorso di identità, dalla modernizzazione del primo 900 all'assetto territoriale e istituzionale odierno.

